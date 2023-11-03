الأمين العام لدور الإفتاء العالمي يدين استهداف قافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح

أدان الدكتور ابراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- استهداف الكيان الإسرائيلي المحتل لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

وأكد نجم –في بيان له- أن صمت منظمات المجتمع الدولي قد شارك في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أن تستمر في أعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية والطبية دون رادع.

وجدد نجم نداءه إلى عقلاء العالم أن يتدخلوا لوقف هذا العدوان الغاشم والعقاب الجماعي الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.