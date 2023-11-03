بالتفاصيل.. ننشر أهم المشروعات التنموية المنفذة في جنوب سيناء خلال عام

كشفت خطة الحكومة للعام 2023/2022 المنتهي في يونيو الماضي عن وصول معدلات البطالة في المحافظة لـ 27.5% من إجمالي كتلة السكان مقابل 22.9% من العاملين في القطاع الحكومي داخل جنوب سيناء منهم 39.2 ألف مشتغل لمن جاوز الـ15 عاما فأكثر علي مستوى 6500 منشآة حكومية.

و خصصت الخزانة العامة مبلغ 9.2 مليار جنيه في صورة استثمارات عامة لمدينة جنوب سيناء بزيادة 124% عما تم تخصيصه في موازنة العامة المالي 2021/2022؛ اذ تبلغ تلك المصروفات 2.2% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة

وشملت تلك المبالغ تمويل 208 مشروعا تنموية بنسة نمو 117% في معدلات تمويل الخزانة العامة للمشروعات التنموية

تفاصيل مشروعات التنمية في الجنوب.

وفقا لتقاريv حكومية فإن قطاع التنمية المحلية يستحوذ علي النصب الأكبر منها نسبة 27% بقيمة2.5 مليار جنيه والاسكان في المرتبة الثانية بنسبة 22% بقيمة 2 مليار جنيه والتعليم العالي والبحث العالمي علي نسبة 20% بتكلفة 1.9 مليار جنيه والقطاع الصحي بنسبة 7% بقيمة 593.8 مليون جنيه والقطاع الزراعي بنسبة 5% بتكلفة 509.6 مليون جنيه والقطاعات الأخري بنسبة 19% بقيمة 1.7 مليار جنيه

التنمية المحلية

ورصدت الحكومة مبلغ 2.5مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية والذي يستحوذ علي النصيب الأكبر في تلك المصروفات حصوصا بعد نجاح تنفيذ شبكة طرق محلية مسافة 895.1 كم علي مستوي 12 قرية بـ10 مدن خلال عام 2021،حيث وجهت القيادة السياسية بتنفيذ 70 مشروعا لصالح ديوان عام محافظة جنوب سيناء بتكلفة 2.5 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الطرق بقيمة 1.8 مليار جنيه و60 مليون جنيه لتحسين البيئة بجنوب سيناء.

وشملت تلك الاستثمارات استكمال تركيب كاميرات بانورامية لتأمين الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ تكلفة 2281.6 مليون جنيه واقامة مشروعات تحسين البيئة بشرم الشيخ بتكلفة 60 مليون جنيه وتطوير وفع كفاءة 3 مجاز بمدينة دهب تكلفة 50 مليون جنيه واستكمال وانشاء مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تكلفة 43 مليون جنيه ورصف طرق منطقة ابني بيتك بمدينة الطور بتكلفة 23 مليون جنيه.

الإسكان والمرافق

وفي قطاع الاسكان نجحت الحكومة في تنفيذ 35.8 ألف مبني سكني بنسبة 59.9% توصيل مرافق وتنفيذ 11 مخطة معالجة صرف وانشاء 11 محطة تنقية المياه وانتاج 36.4 مليون م3 يوميا.

واستهدفت الحكومة تخصيص ملياري جنيه لتنفيذ 44 مشروع لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تم توجيه 1.3 مليار جنيه منها لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ونفذت الحكومة عددا من المشروعات الأخري منها البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بتكلفة 600 مليون جنيه وانشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف م3 يوميا بتكلفة 250 مليون جنيه وتوسيع محطتين تحلية نبق بطاقة 6آلاف م3 يوميا ونبق الجديدة بطاقة 6آلاف م3 بتكلفة 200 مليون جنيه وانشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة أبورديس طاقة 15 إلي 30 ألف م3 يوميا بتكلفة 160 مليون جنيه وانشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 10 آلاف م3 يوميا بتكلفة 80 مليون جنيه.

دعم التعليم

وفي قطاع التعليم والبحث العلمي تم رصد 1.9 مليار جنيه لتنفيذ 4 مشروعات لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شملت استكمال انشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بتكلفة 1.7 مليار جنيه وانشاء مبني كلية علوم بمدينة أبورديس بتكلفة 72 مليون جنيه وانشاء مبني كلية التجارة بأبورديس بتكلفة 31.5 مليون جنيه وانشاء مبني كليتي التربية والآدا بأبورديس بتكلفة 31.5 مليون جنيه.

القطاع الصحي

وفي مجال الرعاية الصحية، نجحت الحكومة في تنفيذ 9 مستشفيات حكومية بطاقة 1067 سرير ورفع كفاءة 38 مركز اسعاف بما يمثل 2.5% من إجمالي مراكز الإسعاف علي مستوي الجمهورية ورفع استفادة المواطنين من مراكز الإسعاف ليصلوا لـ3آلاف مواطن.

واستهدفت الحكومة تخصيص 594 مليون جنيه لتحسين الخدمات الصحية شملت 18 مشروعا بمحافظة جنوب سيناء لصالح وزارة الصحة والسكان، تضمنت استكمال انشاء مجمع الطو الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه وانشاء وتجهيز فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتكلفة 135.5 مليون جنيه واستكمال انشاء مستشفي دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه وتطوير شامل لمستشفي نوبيع بتكلفة 40 مليون جنيه.

دعم الزراعة

وفي مجال الزراعية نجحت الحكومة في استصلاح وزراعة 28.1 ألف فدان ليصل نصيب الفرد من المساحة المنزرعة نحو 0.25 فدان.

ورصدت الحكومة في خطتها 509.6 مليون جنيه لمشروعات التنمية الزراعية بواقع 4 مشروعات لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من بينها استكمال انشاء 15 مجمع زراعي تكلفة 506.2 مليون جنيه واستكمال انشاء محطة بحثية بتكلفة 1.8 مليون جنيه