السعيد ورمضان صبحي يقودان تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيرامبكا في السابعة من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس