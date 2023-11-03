الذهب يرتفع 20 جنيها في ختام التعاملات المسائية اليوم

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 20 جنيها في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية المختلفة بعد هبوط طفيف شهده المعدن الأصفر أمس الخميس.

سجل سعر عيار 24 حوالي 2903 جنيه للبيع و 2926 جنيه للبيع وعيار 21 نحو 2540 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 لنحو 2177جنيه للبيع و 2194 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1693 جنيه للبيع و 1704 جنيه للشراء .

سجل سعر أوقية نح 90.3 ألف جنيه للبيع و 90.99 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 20.32 ألف جنيه للبيع و 20.5 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.902 مليون جنيه للبيع و 2.93 مليون جنيه للشراء.

