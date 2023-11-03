مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات روسية وكويتية

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء أن اليوم الجمعة أستقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات اغاثية فلسطينية قادمة من دولتي روسيا والكويت تحمل أطنان من المساعدات الطبية والغذائية قدمتها الحكومة روسيا والهلال الاحمر الكويتي وقام شباب الهلال الاحمر بتفريغ حمولتي الطائرتين ونقل المساعدات لمخازن الهلال الاحمر بالعريش .

واضاف زايد ان اجماي الطائرات الاغاصية المقدة لقطاع غزة والتي وصلت الي مطار العريش منذ بداية الحرب وحتي الان 72 طائرة اغاثية تحمل قرابة الفي طن من المساعدات الطبية والغذائية تنتظر عبورها الي الجانب الفلسطيني بقطاع غزة عبر معبر رفح البري .

واضاف زايد ان الهلال الاحمر المصري ارسل اليوم الدفعة الثانية عشر من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجا التجاري بوسط سيناء بواقع 50 حافلة مساعدات اغاثية تحمل ادوية ومستلزمات طبية وحليب اطفال ومياه معدنية .

واستقبل معبر رفح البري اليوم جرحي قطاع غزة ووصل حتي عصر اليوم قرابة 20 جريح فلسطيني من ضحايا العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة فضلا عن 16 من مرافقيهم كما عبر من قطاع غزة الي الجانب المصري 325 من حملة الجنسيات المزدوجة .

وشهد معبر رفح البري امس عبور 21 جريح فلسطيني و21 مرافق وعبور 335 من حملة الجنسيات المزدوجة وادخال 73 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح .