أمين حزب الله: انتصار غزة مصلحة وطنية لبنانية

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن عملية طوفان الأقصى كانت فلسطينية خالصة، نفذها مجاهدو كتائب القسام وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة محاسبة أمريكا على جرائمها بحق شعوب المنطقة العربية، منوها بأن الولايات المتحدة تمنع فكرة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

وأشاد برد فعل الدولة العراقية، قائلا: قرار الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق صائب.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن انتصار غزة هو انتصار ومصلحة وطنية لبنانية.

وقال نصرالله، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويجب أنت تنتصر المقاومة الفلسطينية، معقبًا: “هذه الأهداف يجب أن يتم وضعها نصب العين والعمل من أجلها”.

وأضاف أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق، وخصوصًا من حروبهم وتجاربهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين.

وتابع الأمين عام لحزب الله اللبناني أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.