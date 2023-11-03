حلقة السمك التاريخية بالإسكندرية بين عبق التاريخ وأعمال التطوير والتكنولوجيا الحديثة

تعد حلقة السمك بالإسكندرية، واحدة من أهم المعالم التاريخية بالمحافظة وخاصة في منطقة بحري، حيث تم إنشائها عام 1834م، حيث تضم مبنى أثريا مطلا على شارع قصر رأس التين، وهو منشأ منذ أكثر من مائة عام، والتي تعد واحدة من ابرز الاسواق التجارية لبيع الأسماك الجملة والقطاعي، على مستوى الوجه البحري، حيث ترتبط بشكل وثيق بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وأيضًا حركة مراكب الصيد.

تخضع حلقة السمك بالإسكندرية حاليًا إلى أعمال تطوير لأول مرة في تاريخها منذ لحظة انشائها من 200 عام، حيث أن المشروع أصبح من أهم وأبرز المشروعات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية، حيث من المقرر أن تشمل أعمال التطوير تزويدها أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لبيع وتصنيع منتجات الأسماك المختلفة.

ويشمل التطوير توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبني جديد بمساحة 2000 م ٢، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبني التراثي، وإحلال وتجديد المبني الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوي العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليق والقيمة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع، حيث سيضم 23 محل بيع جملة، و 28 محل بيع قطاعي، و 9 محال بيع خارجية، و 2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

ويشمل المشروع أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، الوضـع آليـة مناسبة لنقـل الأسمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطوير حلقة الأسماك يأتي انطلاقاً من كونها أهم سوق تجاري للأسماك في نطاق الوجه البحري، ويأتي المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفي ضوء توجيهات الدولة.

وأضاف أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بنسبة 85%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن تطوير حلقة السمك يأتي انطلاقا من كونها أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي في نطاق الوجه البحرى، وترتبط بوضعها الحالى ارتباطا وثيقًا بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء المبنى التراثي الحلقة السمك بما يتماشى مع قيمته التاريخية والأثرية،إنشاء مبنى سوق حضاري متكامل يضم جراج بمسطح 3300 م2 ،تخصيص أماكن بيع الأسماك (بيع جملة وقطاعي)، ثلاجات ومخازن متطورة لحفظ الأسماك ،مطاعم الأدوار العليا للمبنى مزودة بمطابخ خاصة ،عمل مصاعد خاصة لنقل الأسماك ومصاعد؛ لخدمة جمهور المطاعم.