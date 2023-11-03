ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة.. فيديو

حجم الدمار فى غزة
حجم الدمار فى غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تظهر حجم الدمار في منطقة داخل غزة جراء تعرضها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها في غزة، حيث يتصاعد الدخان في إطار استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظهر اللقطات المباني في غزة مهدمة ومحطمة تمامًا بسبب الدمار الذي تعرض له قطاع غزة في اليوم الثامن والعشرين من العدوان والقصف المستمر على القطاع، حيث هناك مناطق في غزة قُصفت لأكثر من 120 مرة مثل محيط المستشفيات المختلفة والمباني ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من العائلات الفلسطينية.

https://www.youtube.com/watch?v=WdjLD0O_72c

الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية القصف الاسرائيلي غزة