"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تظهر حجم الدمار في منطقة داخل غزة جراء تعرضها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها في غزة، حيث يتصاعد الدخان في إطار استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظهر اللقطات المباني في غزة مهدمة ومحطمة تمامًا بسبب الدمار الذي تعرض له قطاع غزة في اليوم الثامن والعشرين من العدوان والقصف المستمر على القطاع، حيث هناك مناطق في غزة قُصفت لأكثر من 120 مرة مثل محيط المستشفيات المختلفة والمباني ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من العائلات الفلسطينية.

https://www.youtube.com/watch?v=WdjLD0O_72c