رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر يتابع سير المشروعات الجاري تنفيذها بالأقصر.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، المهندس حسنى منصور علي، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر لمناقشة سير أعمال عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر، المنوط بتنفيذها جهاز تعمير البحر اللأحمر.

وأوضح المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، أنه فى ضوء توجيهات اللواء أ .ح مهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر.

وأشار رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، أنه على مدار يومان تم تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك لدفع عجلة العمل وتنفيذها على الوجه الأكمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة، لكل مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وتضمنت الجولة، متابعة سير أعمال المرور المشروعات الآتية :- مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى ارمنت وإسنا، مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش البر الغربي بالأقصر، مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الحضرى بمدينة الأقصر، مشروع تغطية ترعة رمسيس بمدخل معبد هابو، مشروع إنشاء مبنى وحدة إجتماعية بمدينة البياضية.

وفي سياق متصل، ترأس المهندس حسني منصور علي وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر اللجنة المشكلة، لمعاينة طريق مدخل معبد هابو بعد قيام جهاز تعمير البحر الاحمر بعمل تغطية لترعة رمسيس وتمهيدا للبدء في اعمال رصف الطريق المؤدي لمعبد هابو وإنارته، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطف من جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندسة ميري روحي مدير عام كهرباء محافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير عام الطرق، ومهندسى جهاز التعمير بالأقصر ومسؤلى الشركات المنفذة.

وأكد المهندس حسني منصور علي، على التزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بالخطط الزمنية المحددة، وتكثيف ورديات العمل لضمان إنهاءها فى التوقيتات المقررة.

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