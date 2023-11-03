ضبط عاطل فى الدقهلية بـ36 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا القبض على عاطل بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزتة 36 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذلك حال قيادته موتوسيكل بدون لوحات معدنية بأحد شوارع القرية قبل قيامه بترويجها على عملائه وبمواجهتة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاغ=تجاروالسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعه.

وردت معلومات للعقيد عمرعبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد،بقياد "صلاح.ص.ع.أ"، وشهرته "كحله"،33 عاما،لايعمل ومقيم قرية أويش الحجر بالإتجار فى المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد محمد عزام السباعي، والرائد محمد سنجاب والراد محمد شمس والنقيب أحمد بدوي، وضبط المتحرى عنه حال قيادته موتوسيكل بأحد شوارع القرية محل إقامته وبحوزتة 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ 300جنيه، وهاتف محمول، وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و4 طلقات خرطوش".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس والموتوسيكل للتنقل.

جرى التحفظ على المضبوطات والموتوسيكل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20664 جنايات مركز المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.