ينتظره العالم ويحبس الأنفاس.. تعرف على موعد خطاب حسن نصر الله

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".

وقال الإعلام الحربي وعبر قناته في "تلجرام": "يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس..الزمان..الجمعة في 3 نوفمبر..الساعة..الثالثة بعد الظهر".

وفي وقت سابق من اليوم، انتشر مقطع فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله وهو يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

وأُرفق الفيديو بآية من سورة الإسراء: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".