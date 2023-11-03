غارات مكثفة لطائرات روسية ضد "داعش" بالبادية السورية

شنت طائرات حربية روسية مؤخرا غارات مكثفة بلغت نحو 12 غارة، باتجاه كهوف ومغارات تلجأ إليها خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان للمرصد، أن عدد الضربات التي نفذها الطيران الحربي الروسي أكثر من 12 غارة، طالت كهوف ومغارات في البادية، بتزامن مع تحليق لطيران استطلاع في أجواء البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطيران الحربي غاب عن أجواء البادية السورية، ولم ينفذ غارات جوية منذ أشهر عدة.

ووثق المرصد السوري، غارات جوية ضد التنظيم الإرهابي، في أغسطس الماضي، على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “داعش" في بادية الرقة، وسط تحليق متواصل في أجواء البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث طالت الغارات كهف ومغارات في البادية.