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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية تقديم المساعدة الإنسانية المستمرة للشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
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أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهمية حماية أرواح المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المستمرة للشعب الفلسطيني.

 جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وشدد الجانبان على أولويتهما لضمان المغادرة الآمنة للمواطنين الأجانب من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي