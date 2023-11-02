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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نقل موسيماني إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية

موسيمانى
موسيمانى
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نقل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، لأحد المستشفيات بالإمارات، إثر وعكة صحية تعرض لها.
وذكر موقع "thesouthafrican"، أن موسيماني تم نقله للمستشفى بعد وعكة صحية تعرض خلالها لضيق في التنفس، ولم يعلن النادي الأماراتى أو أسرته أي تفاصيل عن الأمر.
ويتولى موسيماني قيادة الوحدة الإماراتي منذ بداية الموسم الحالي وحقق نتائج متذبذبة ويحتل حاليًا المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وتعتبر تلك التجربه هى الثانية لموسيمانى فى قارة أسيا، بعدما نجح فى قيادة اهلى جده، للصعود والعودة مرة أخرى الدورى السعودى الدرجة الأولى “روشن”.

 تجربته الحالية مع الوحدة الإماراتى، قد تكون هى الأقل فى مسيرته التدريبه، بعدما فشل فى تحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية.

المستشفيات بالإمارات موسيماني موسيمانى ينتقل الى المستشفى