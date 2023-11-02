تمريض وعلوم المنيا يفوزان بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "القرآن الكريم كاملًا وأحكام التلاوة والتجويد"، والتي أقامتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن الفائزين بالمسابقة.

حيث فاز الطالب أحمد مندي محمد بكلية التمريض، بالمركز الأول، والطالب عبد الرحيم صلاح بكلية الطب، بالمركز الثاني، وجاءت الطالبة فاطمة أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الثالث، كما فازت الطالبة منة الله بكلية العلوم، بالمركز الأول، والطالبة مريم محمد بكلية الصيدلة، بالمركز الثاني، وحصلت الطالبة علياء بكر بكلية طب الأسنان، على المركز الثالث.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كلًا من: الدكتور وليد مشهور بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والشيخ أحمد خلف، عضو مراجعة المصحف الشريف بالأوقاف، والشيخ أحمد الدمرداش، بالأوقاف وجمعية رعاية الحفظة.

وتأتي هذه المسابقة، استعدادًا لتأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات القمية، وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم في مختلف الأنشطة المقامة.

أشرف على تنظيم المسابقة وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي، وصابرين أحمد، وهشام محمد، الأخصائيون بالإدارة.