قافلة خدمية جديدة تطلقها جامعة المنيا لقرية زاوية سلطان

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، قافلة إلى قرية زاوية سلطان بمركز المنيا، قدمت خلالها خدماتها الطبية والتنموية للأهالي، وذلك في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقع الفريق الطبي المرافق للقافلة الكشف الطبي على ٤٣٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل"، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

تولى فريق كلية التمريض توعية السيدات عن التعامل مع التشنجات العصبية والاغماء ونزلات البرد للأطفال، كما تم استعراض كيفية الفحص الذاتي للثدي، وقدمت كلية دار العلوم محاضرة عن خطورة الغش على المجتمع.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية التي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، عُقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، حتى يُسهم ذلك في تحسين البيئة.