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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هرم اللاهون يستقبل أفواج سياحية من هولندا وبلجيكا.. صور

وفد هولندي وبلجيكي
وفد هولندي وبلجيكي يزور هرم هوارة بالفيوم
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استقبلت منطقة آثار الفيوم وفدا سياحيا من بلجيكا وهولندا لزيارة هرم اللاهون، والذي يعتبر من أكثر المناطق التي تشهد زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم  المميز.

وأبدى السياح إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الوردى.

جدير بالذكر أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الأثرية المهمة التي يحرص السائحين على زيارتها وأيضا المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم

حيث حرصت إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك بإشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

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