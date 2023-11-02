"التضامن" تقرر زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي إلى 6 مليارات جنيه

قررت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة مليار جنيه من الاحتياطى التدعيمى بعد التوزيع ليصل رأسمال البنك ل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي فى بعض الاختصاصات؛ وعلى القرار رقم 248 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.