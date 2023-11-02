جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المهرجان الكشفي الترويحي الأول للجوالين

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة الجواله والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المهرجان الكشفي الترويحي الأول لجوالي جامعة كفر الشيخ تحت شعار "انت اقوي من المخدرات" خلال الفترة من ٣١/١٠/٢٠٢٣ م وحتي ١/١١/٢٠٢٣م، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج الدين مستشار لجنة الجواله بالجامعه، وتنفيذ ومتابعة دكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وحازم عياد واحمد عبد الله بإدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، و رفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة و العمل بروح الفريق، داعياً الطلاب الي ضرورة التعاون و ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنياً التوفيق للطلاب في المهرجان.

وجدير بالذكر ان فعاليات المهرجان تضمنت، افتتاح وتحية العلم، العاب كشفيه ترويحية ، ختام وتوزيع الجوائز، بالاضافة الى تنظيم حملة توعيه بالحرم الجامعي عن خطر المخدرات وكيفية مواجهتها؛ إذ أقيمت ندوة "انت اقوي من المخدرات " بكلية التربية، بحضور الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور أميرة زايد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر الندوة الدكتور سلام العربي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والتى تحدث فيها عن اليات عمل الصندوق، خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، كيفية الاكتشاف المبكر، تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات.

IMG-20231102-WA0031

IMG-20231102-WA0037