المطران عطا الله حنا: وعد بلفور ليس يوما للذكرى بل هو واقع نعيشه في كل حين

الخميس 02/نوفمبر/2023 - 12:38 م

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الخميس، إن الذكرى السنوية لوعد بلفور المشؤوم تمر علينا في ظل هذه الحرب التدميرية والعدوان الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في غزة ، حيث ان المدنيين وخاصة الأطفال يدفعون فاتورة هذه الحرب ناهيك عن التدمير الشامل للبنية التحتية ولكل مقومات الحياة في غزة .

وأضاف “حنا” خلال ما نشره علي صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه لا نعرف هل نتحدث عن وعد بلفور أم نتحدث عن غزة وفي النهاية نقول بأن كل ما تعرض له شعبنا الفلسطيني من نكبات ونكسات ومظالم وصولا الى الحالة الراهنة إنما كلها من تبعات هذا الوعد المشؤوم .

وتابع “حنا” : نقول بأن الذكرى السنوية لإعلان وعد بلفور انما هي ليست مناسبة للذكرى فحسب بل هي واقع نعيشه في كل حين وما نراه اليوم في غزة هو امتداد لهذه الكارثة الانسانية.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، لا نؤيد الحروب ونرفض مظاهر الارهاب والعنف بكافة اشكالها والوانها ونقول للعالم بأسره بأن العدوان على غزة يجب ان يتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار .