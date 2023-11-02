رئيس مدينة الأقصر يعلن خطوات ترخيص عربات الطعام المتنقلة في شارع مصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، عن خطوات ترخيص عربات الطعام المتنقلة في شارع مصر، والذي يقع بطريق الجولي فيل بجزيرة العوامية بطريق المسار السياحي، والذي اصبح قبلة مميزة لأهالي الأقصر لقضاء وقت عائلي او التنزه مع الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات والجلوس في مناطق مفتوحة، بجانب مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الشرابي، أنه يتم اتباع الخطوات الأتية:

1 - تجهيز الأوراق المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية، الصحيفة الجنائية، شهادة الخدمة العامة، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء الشروط الصحية، شهادة صحية للعاملين بالعربة.

2 - تقديم الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، ومقره بالعوامية.

3- تسديد رسوم الترخيص لا تتجاوز 5 ألاف جنيهًا سنويًا تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

4 - مدة ترخيص عربة الطعام 3 سنوات قابلة للتجديد.

5 - تجهيز السيارة لمعاينتها بواسطة هيئة سلامة الغذاء بمنطقة النجع الطويل.

6 - انتظار الموافقة والحصول على الترخيص خلال أيام.