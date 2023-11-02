وزيرة الخارجية اليابانية تبدأ جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل والأردن والضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ستقوم في وقت لاحق اليوم بجولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل والأردن والضفة الغربية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها اليوم، بأن الوزيرة يوكو كاميكاوا ستلتقي في مدينة رام الله مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم، "إن اليابان تبذل كل جهد دبلوماسي لتسوية الوضع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت مبكر وتخفيف الأزمة الإنسانية، كما أنها ستتواصل مع الدول المعنية لضمان سلامة مواطنيها".

وكان 18 يابانيا قد وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن جميع موظفيها الأجانب بمن فيهم 3 مواطنين يابانيين مروا عبر معبر رفح.