ضبط شخص بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة داخل محطة وقود ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أثناء توقفها أمام إحدى محطات الوقود، بطريق بنها الحر، بعد قيامه بكسر زجاج السيارة، واعترف بإرتكاب الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بورود معلومات بتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، متضمنًا تضرر صاحب الحساب، من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها، أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالفحص تبين ورود بلاغًا من صاحب الحساب، باكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته، وسرقة حقيبة بداخلها "متعلقاته - مبلغ مالي"، حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.