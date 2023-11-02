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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. قطع المياه عن قرية خورشيد وتوابعها ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية خورشد وتوابعها مركز إهناسيا، يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر 2023، من الساعة الـ8 صباحًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي محطة مياه سدمنت الجبل.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الخط الساخن 125 يوم الأحد المقبل مركز اهناسيا محطة مياه