مدبولي: افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية يؤكد نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر يحقق حلمًا كبيرًا جدًا للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، اليوم الخميس، أن هذه المنطقة كانت مُهملة ومخصصة لوزارة التربية والتعليم وأصل غير مستغل.

وأشار إلى أن "افتتاح اليوم يؤكد تمامًا على مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، موجهًا الشكر لصندوق مصر السيادي وكل القائمين على الصندوق؛ لأنهم كانوا الأداة التي ترجمت فكرة وسياسة الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.