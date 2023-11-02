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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا برصاصة في الرأس ويعتقل آخرين بالبيرة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة (البيرة) بوسط الضفة الغربية. 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في المدينة الملاصقة لرام الله، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام. 
وأفاد شهود عيان أن شابًا أصيب برصاصة في رأسه، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولم تعرف طبيعة إصابته حتى اللحظة. 
وأشارت تلك المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الشارع المذكور، لم تُعرف هويتهما بعد. 
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي "بطن الهوا" من مدينة رام الله، وبلدة "بيتونيا"، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة. 

الاحتلال الإسرائيلي البيرة فلسطين