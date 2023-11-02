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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رغم العجز في الموازنة.. الكونجرس الأمريكي يناقش تقديم تمويل لإسرائيل

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي
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   قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، رغم قول مكتب الميزانية بالكونجرس إن مشروع القانون قد يفاقم العجز الاتحادي.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.

لكن من غير المرجح إقرار المشروع.

ويواجه هذا الإجراء معارضة من الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين، الذين اختاروا جميعًا، بدلًا من ذلك، أن يدعموا طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإقرار مشروع قانون لتمويل حجمه 106 مليارات دولار يشمل دعمًا لأوكرانيا، في ظل قتالها مع الروس، وزيادة الأمن على الحدود والمساعدات الإنسانية، والجهود مكافحة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإسرائيل.

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس غير المنتمي إلى أي من الحزبين إن تقليص عوائد مصلحة الضرائب الأمريكية، وتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مشروع القانون المستقل، سيوسعان العجز في الميزانية الأمريكية بنحو 30 مليار دولار.

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