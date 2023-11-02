ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا.. انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا لمواجهة الكونغو

منتخب الشابات
منتخب الشابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينطلق غدا الجمعة معسكر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لخوض مباراتين حاسمتين أمام الكونغو، في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.
وتلقى اتحاد الكرة المصرى اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر الجارى موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو فى الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل.

وأحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

منتخب الشابات اتحاد الكرة الكونغو