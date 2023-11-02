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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت خدمة الدفاع المدني في قطاع غزة إن مخيم جباليا للاجئين تعرض لقصف إسرائيلي جديد لليوم الثاني على التوالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أشار الدفاع المدني في بيان إلى «انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض»، مؤكدًا حدوث دمار هائل في المخيم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في القصف الإسرائيلي على جباليا، بينما ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن القصف الجديد الذي استهدف مربعًا سكنيًا أسفر عن مقتل العشرات من السكان.

 

وأشارت الوكالة إلى أن «الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا تقدر بعشرات القتلى؛ غالبيتهم من الأطفال والنساء».

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