مفاجأة.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا من فريق درجة ثالثة

شهدت منافسات بطولة كأس ألمانيا، مفاجأة من العيار الثقيل بتوديع فريق بايرن ميونخ المسابقة من دور الـ32، وذلك بالخسارة من نظيره زاربروكن بهدفين مقابل هدف.

وحل بايرن ميونخ، مساء الأربعاء، ضيفًا على نظيره زاربروكن بملعب لويس بارك، في مباراة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ألمانيا.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز توماس مولر هدف البافاري في الدقيقة 16، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة 45+1 عن طريق باتريك سونثيمر.

وفي الوقت القاتل، أطاح زاربروكن بالبايرن من كأس ألمانيا، إذ سجل مارسيل جاوس هدف الفوز في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

وبذلك، ودع بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا على يد فريق زاربروكن، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني، في أقوى مفاجآت البطولة خلال الموسم الجاري 2023-2024.