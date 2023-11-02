«صحة كفر الشيخ» ترفع حالة الطوارئ لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فريق دكرنس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ، في مستشفيات: بلطيم النموذجي، وبرج البرلس المركزي، على إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأتوبيس يقل لاعبي كرة القدم بفريق دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، مساء أمس، وذلك بالطريق الدولي الساحلي، الرابط ما بين المنصورة الجديدة والبرلس بكفر الشيخ، الأمر الذي أدى إلى إصابة 23 شخصًا.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأوضح المصدر أن محافظ كفر الشيخ يتابع الحالة الصحية للمصابين، مشددًا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضاف المصدر، أنه تبين إصابة كل من: محمود صابر، 55 عاما، مصاب بكسر متهتك بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد عبده 22 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، واشتباه كسر بالذراع اليسرى، محمد هشام محمد، 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، والسيد لطيف السيد، 16 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليسرى، وسحجات متفرقة بالجسد، محمد تامر رمزي، 17 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات متفرقة بالجسد، خالد السيد محمد، 28 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبده محمد، 16 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد ناصر جاد، 16 عاما، مصاب بجرح قطعي بالظهر طوله 3 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أحمد منصور، 45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، ومحمد محمود خليفة، 53 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وكسر بالأنف، وجمال إبراهيم محمد، 47 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكريم أحمد متولي، 17 سنة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم وكدمات.