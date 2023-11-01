إخلاء سبيل شقيقى صاحب سيارة عثر فيها على جثة سيدة بالمنيا

سادت حالة من الحزن على أبناء قرية دير البرشا، شرق النيل بمركز ملوى ، حزنًا على رحيل «سيدة» عثر عليها داخل سيارة، على أطراف جنوب المدينة.

وأصيبت أسرتها وزوجها وأطفالها بحالة من الاكتئاب والحزن، حزنًا على ربة الأسرة التي تتمتع بالسمعة الطيبة والعلامات الطيبة مع الجميع.

وأجرت النيابة بمدينة ملوي، بإشراف المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، تحقيقات موسعة، مع شهود عيان وأسرة الفقيدة.

كما استمعت لأقوال شقيقي صاحب السيارة التي عُثر بداخلها على جثة «سيدة ملوي» بعد ساعات من وفاه متأثرا بأزمة قلبية، وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بالعبور جثة «سيدة» داخل سيارة على الأطراف الجنوبية بمدينة ملوي، وبالانتقال والفحص تبين أنها ل «ر- ر- ن – 36 سنة» مقيمة بمدينة ملوي.

كما تبين أن السيارة مملوكة لشخص توفي قبل ساعات من الحادث متأثرًا بأزمة قلبية، وجرى التحفظ على جثة السيدة، والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.