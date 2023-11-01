مصرف البحرين المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليثبت سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد عند مستوى 6.25%، تزامنًا مع تثبيت الفائدة الأمريكية.

وحسب بيان البنك، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لمصرف البحرين المركزي، الإبقاء على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 6%، كما تم تثبيت سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد عند 6.25%.

وأشار البيان الصادر من بنك البحرين المركزي اليوم، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلى تثبيت سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع عند 6.75%، كما تم تثبيت سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة عند 7%.

وفي يوم 26 يوليو الماضي، قرر مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25%.

كما قرر البنك في اجتماعه في يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6%، ورفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6% إلى 6.25%.

فيما قرر المصرف البحريني خلال اجتماعه في مايو الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50% إلى 6.75% هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.