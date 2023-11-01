النني احتياطيًا.. تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام بكأس كاراباو

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويحتضن ملعب لندن الأولمبي، مباراة أرسنال ووست هام، التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، على أن يتواجد في التشكيل الأساسي، الإيطالي جورجينيو والألماني كاي هافيرتز، والبرتغالي فابيو فييرا.

تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت

خط الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز

وفي الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون.