مصر تستقبل 49 جريحا فلسطينيا و335 من حملة الجوازات الأجنبية عبر معبر رفح البري

استقبلت السلطات المصرية اليوم الاربعاء 49 جريحا فلسطينا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري من ضحايا العدوان الاسرائيلي بقطاع غزة يرافقهم 30 مرافق من ذويهم وتم توجيه الجرحي الي مستشفي العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي.

كما سمحت السلطات المصرية اليوم بعبور 335 من حملة الجنسيات المزدوجة للعبور من قطاع غزة الي مصر علي متن 5 حافلات عبرت من غزة الي مصر وجري انهاء اجراءات دخولهم الجانب المصري من خلال ادارة الجوازات بمعبر رفح البري كما ارسلت مصر اليوم 70 شاحنة مساعدات فلسطينية الي قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الاحمر بشمال سيناء ان فريق تطوعي كبير من الهلال الاحمر يقوم بتقديم الدعم النفسي والطبي للجرحي الفلسطيين فور وصولهم لمعبر رفح البري بيوفر اماكن اقامه للمرافقين المرافقين للجرحي بالعريش وفريق الدعم النفسي في المستشفيات لافتا الي توفير أسرة جاهزة للجرحى بمستشفي العريش وإخلاء دور كامل وتخصصية لإستقبال الجرحى ومتابعة كل ما يلزمهم من الرعاية الصحية.واوضح ان إجمالي عدد طائرات التي تحمل المساعدات لصالح قطاع غزة واستقبلها مطار العريش قد بلغ 67 طائرة وتحمل هذه الطائرات 1500 طن من المساعدات مشيرا إلى أنها مقدمة من 19 دولة و14 منظمة دولية

وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ بزياره الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام وجه المحافظ بتقديم كافه اوجه الرعايه الطبيه الى الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ، أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠ سرير وإنه سيتم إستقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ إلي توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحي الفلسطينيين،وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا علي وصول ٤٩مصاب إلي مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

أكد المحافظ، أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي ومستشفيات القاهره نسق ثالث طبي معلنا عن تشغيل المستشفي الميداني بالشيخ زويد.

لفت المحافظ الى وجود انفراجه في ادخال المساعدات الى قطاع غزه وفي وصول المصابين الى الاراضي المصرية.

وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، والتنسيق والتعاون الكاملين بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وكافة الجهات الشقيقة المعنية، أن اللجنة المختصة الموفدة بإيعاز من سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إلى العريش، باشرت عملها من معبر رفح البري لمتابعة شئون دخول الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين تم استقبالهم من خلال معبر رفح البري ليتلقوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

وأفادت السفارة في بيان لها، منذ قليل، أن اللجنة المشكلة تتولى تسهيل استقبال الجرحى والمصابين عبر التنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية المختصة، واتمام إجراءات الدخول من قطاع غزة إلى مصر، وسرعة إدخالهم المشافي المصرية لتلقي العلاج اللازم وذلك برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية، وكذلك تتولى السفارة متابعة أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني من الجرحى والمصابين من خلال فرز مندوب دائم للسفارة في كل مستشفى يتواجد بها الجرحى والمصابون خلال تلقيهم العلاج في المشافي المصرية، ومتابعة كافة الترتيبات اللوجستية ذات الصلة المتعلقة بهم حتى عودتهم الوطن.

كما أرسلت السفارة مسئولًا من قسم الشئون القنصلية والرعايا بالسفارة إلى العريش ومعبر رفح للعمل مع لجنة السفارة؛ لتسهيل دخول المواطنين الفلسطينيين، حسب النظم والقوانين المعمول بها حال وصولهم إلى الصالة المصرية من معبر رفح.