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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، من  كنيسة مارجرجس عين شمس.

يشارك في العظة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

انطلقت العظة في تمام الساعة السابعة، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.

البابا تواضروس الثاني القنوات المسيحية البث المباشر كنيسة مارجرجس عظة الأسبوعية