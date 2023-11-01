هل تستطيع إسرائيل القضاء على «حماس».. اللواء محمد الغباري يوضح

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، تطورات الأحداث في قطاع غزة.

وقال الغباري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن العقيدة الدينية عند اليهود ممثلة فيما يحدث في قطاع غزة الآن، وتعود إلى يوشع بن نون الذي حرق قرية بأكملها، لتتتابع الجرائم اليهودية على مر التاريخ.



وأشار الغباري إلى أن إسرائيل أخفت على شعبها عدد القتلى الحقيقي في صفوف جندها، بعد معارك أمس الثلاثاء، معلقا «إسرائيل عاشت ليلة سوداء»؛ إرضاء لبنيامين نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن دعم أمريكا والغرب لإسرائيل بسبب سيطرة اليهود في هذه الدول الغربية.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن نتنياهو سيتحمل خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي؛ بسبب الرهائن المتواجدة لدى عناصر حماس، بالتزامن مع إقامة حماس (خط رجعة) وتوزيع الرهائن على نقاط موزعة.

وبشأن الاجتياح البري الكامل، علق قائلا: لن يحدث طالما لم تعرف إسرائيل مكان الأسرى بالكامل، وفكرة القضاء على عناصر المقاومة لن تحدث ولن تصل إسرائيل لها، ونتنياهو يرغب في حفظ ماء وجهه أمام شعبه بتحرير الأسرى، والخيار الوحيد أمامه الدفع بالمزيد من الجنود في سبيل تحرير الرهائن.

وأضاف الغباري: أمريكا تساعد إسرائيل في تحديد أماكن الأنفاق مما سيجعل الحرب طويلة الأمد بين الجانبين، وإسرائيل تتكبد يوميا نحو ربع مليار دولار في سبيل الحرب، وصمود المقاومة مستمر طالما هناك عقيدة الدفاع عن الوطن والتراب، وشعار حماس إما النصر أو الشهادة، ومن سيصبر أكثر سينتصر.

واختتم مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: إسرائيل تحلم بإقامة دولتهم من نهر مصر (وادي العريش) لنهر الفرات، والتهجير المقبل سيأتي من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن اشتباكات حزب الله تشبه حرب الاستفزاز، والقبة الحديدية ستتصدى لصواريخه.