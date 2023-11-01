العاهلان الأردني والبحريني يؤكدان ضرورة وقف الحرب نحو هدنة إنسانية في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين في قصر الصخير في المنامة، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة.

وحذر الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، مشددا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك.

وتناول اللقاء، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وشدد العاهلان الأردني والبحريني على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لأهالي غزة، ووقف التصعيد، وإيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وثمن العاهل البحريني الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة.

وتم التأكيد، طبقا لبيان الديوان الملكي، على أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين في هذه الظروف الدقيقة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور الأردني بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات، فيما حضره عن الجانب البحريني عدد من كبار المسؤولين.

وكان الملك عبدالله الثاني وولي العهد قد وصلا إلى قاعدة الصخير الجوية بالبحرين، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.