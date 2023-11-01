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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقول إن 15 من جنوده قتلوا منذ بدء هجومه البري على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل أربعة آخرين من جنوده، إضافة إلى تسعة آخرين أعلن مقتلهم صباحا، وجنديين أمس، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلاه إلى 15 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من الكتيبة 101 مظليين أصيبا بجروح خطيرة جراء القتال في قطاع غزة صباحا.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان صباحا مقتل سبعة من جنوده في لواء "جفعاتي" بصاروخ مضاد للدبابات، واثنين آخرين بعد عبور إحدى دبابات الاحتلال فوق عبوة ناسفة.

ولم يتطرق جيش الاحتلال لمزيد من التفاصيل.

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