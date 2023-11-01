"يديعوت أحرونوت": عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي في غزة هو 15 جنديًا وإصابة جنديَّين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة هو 15 جنديًا، وإصابة جنديَّين من فرقة المظليين هذا الصباح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة والمصابين إلى 22219.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ26 عملياتها الحربية في قطاع غزة منفذة عشرات الغارات الجوية والمدفعية اضافة الى قصف بالدبابات والزواق الحربية.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.