مقتل طفل على يد أحد مربييه بشبرا الخيمة

لقي طفل يبلغ من العمر عامين، مصرعه أثر تعرضه للضرب المبرح، على يد أحد مربييه، وذلك بسبب كثرة لهو الطفل وبكائه، وتعدى عليه بالضرب ولطمه بالحائط حتى سقط أرضا وتوفي متأثرًا بجراحه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهمين الأم، والمربي للطفل وزوجته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالى بمصرع طفل عمره عامين.

جرى على الفور إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى، وأنتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفل قام أحد الأشخاص باستضافته نظير مبلغ مالي شهري ترسله والدة الطفل له، ولدى تأخر الأم عن إرسال المبلغ المالي قام المتهم بالتعدي علي الصغير بالضرب ولطمه بالحائط حتي سقط أرضا وتوفي متأثرًا بجراحه.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى " آسر" وهو نتاج علاقة غير شرعية، ووالدته تعمل راقصة، وسلمته لأحد الأسر في مدينة شبرا الخيمة مقابل إرسال مبلغ مالي للأسرة، ويوم الواقعة حدث لهو أطفال بين الطفل الضحية ونجلة الأسرة، نتج عنها قيام المربي بالضرب ولطمه بالحائط، أدى إلى إصابة الطفل بجروح وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ علي جثة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.