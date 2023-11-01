ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. هدم 7 حالات تعد على أراض زراعية جنوب بورسعيد

هدم 7 حالات تعدي
هدم 7 حالات تعدي على أراضي زراعية جنوب بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، بقيادة أحمد زغلف، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن هدم وإزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية في جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 و جمعية الزهور، على مساحة 1100 متر مربع.

وطالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

IMG-20231101-WA0008
IMG-20231101-WA0008
IMG-20231101-WA0010
IMG-20231101-WA0010
أحد التعديات جنوب بورسعيد
أحد التعديات جنوب بورسعيد
هدم تعديات في بورسعيد
هدم تعديات في بورسعيد
بناء على أراضي زراعية جنوب بورسعيد
بناء على أراضي زراعية جنوب بورسعيد
أعمال هدم التعديات
أعمال هدم التعديات
بورسعيد جنوب بورسعيد تعديات أراضى زراعية أخبار بورسعيد