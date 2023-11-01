بالصور.. هدم 7 حالات تعد على أراض زراعية جنوب بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، بقيادة أحمد زغلف، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن هدم وإزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية في جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 و جمعية الزهور، على مساحة 1100 متر مربع.

وطالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

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أحد التعديات جنوب بورسعيد

هدم تعديات في بورسعيد

بناء على أراضي زراعية جنوب بورسعيد