"زراعة الشيوخ": فتح معبر رفح واستقبال الحالات الإنسانية يؤكد الدور المصرى الداعم للقضية

أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار فتح معبر رفح واستقبال الحالات الإنسانية من المصابين والجرحى الفلسطينين، بالإضافة إلي دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطوات الدولة المصرية تجاه دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية دورًا تاريخيًا؛ إذ تتبنى مصر القضية عبر تاريخها، مشيرًا إلى أن مصر كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها علي القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل علي إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة ، مؤكداً بأن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحي والمصابين من الفلسطينين الي مصر عبر معبر رفح ، هو موقف إنساني، يؤكد الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، وليس بجديد علي مصر، حيث تأخذ علي عاتقها ذلك الدور الإنساني وكذلك الدور السياسي والدبلوماسى تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ علي ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره و تحمل المسئولية في وقف العدوان الغاشم ، علي الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك العدوان هو جريمة مكتملة الأركان تجاه الأبرياء في قطاع غزة.