رئيس جامعة الأقصر يؤكد أهمية التحول الرقمي في تطوير الإمكانات المؤسسية.. صور

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي بكلية الحاسبات والمعلومات، برفقته مدير مركز المعلومات بالجامعة، ووكلاء الكلية.

واستمع رئيس الجامعة، خلال جولته، لآراء الطلاب الممتحنين حول سير الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أية شكاوى، وأن الامتحانات تُجرى بهدوء دون أية معوقات.

كما أثنى رئيس الجامعة على جهود فريق العمل بمركز المعلومات، مؤكدًا أن خارطة الطريق التي تنتهجها وزارة التعليم العالي، تعتمد على التحول الرقمي وأهميته التي تساهم في تطوير الإمكانات المؤسسية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور مركز المعلومات بالجامعة، في تدريب وتأهيل عدد كبير من الباحثين والموظفين، بمختلف الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن سرعته في الاستجابة لأية معوقات، أو شكاوى، وسرعة التعامل معها، حول التحول الرقمي.

وأوضح مدير مركز المعلومات بالجامعة، أن التحول الرقمي بالجامعة يشمل نظامين: تدريب وامتحان، وآخر يتضمن امتحان فقط.

جولة الامتحانات (6)

جولة الامتحانات (1)

جولة الامتحانات (4)

جولة الامتحانات (3)

جولة الامتحانات (5)