جامعة السويس تستعد لافتتاح مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة  

عُقِد مجلس ادارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة السويس برئاسة دكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمكتبه، للوقوف على الخطوات النهائية قبل افتتاح المركز.

حضر الاجتماع الدكتور ايهاب شحاته عميد كلية التربية ومدير المركز، الدكتورة سماح السقا نائب مدير المركز وأعضاء مجلس ادارة المركز.

في بداية الاجتماع رحب رئيس الجامعة بالحضور متمنيًا للجميع التوفيق في مهمة إدارة هذا المركز الهام الذي يأتي في إطار الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذوي الهمم وأهمية توفير اتاحه لكافة المرافق، وتوفير مختلف الخدمات لهم.

ثم استعرض "حنيجل" مع الحضور ما تم تنفيذه بالفعل من إجراءات للانتهاء من خطوات افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة سواء فيما يتعلق بالاشتراطات الهندسية المطلوبة، أو الامكانات المادية والبشرية المفروض توفيرها، وأكد على أنه سيتابع بشكل شخصي كافة الخطوات لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة، ووجه بسرعة التواصل مع المسئولين بهيئة الاميدست لمراجعة المطلوب للانتهاء من إجراءات الافتتاح في أقرب وقت.

كما وجه "رئيس الجامعة" بضرورة تحديد موعد خلال الأيام القليلة القادمة لعقد اجتماع مع الطلاب ذوي الهمم من منسوبي الجامعة بحضوره شخصيًا وكافة المعنيين بالأمر من مختلف الكليات سواء عمداء الكليات أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ومن جانبه فقد وجه "شحاته" وكافة أعضاء المحلس الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للمركز وتذليل كافة والمشكلات والمعوقات لأجل الانتهاء من إجراءات افتتاح المركز في أقرب فرصة، كما عرض مدير المركز بعض المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة لتطوير العمل بالمركز بالشكل الذي يخدم كافة منسوبي الجامعة من ذوي الهمم، مشيرا الى تأكيد رئيس الجامعة على أخد كافة هذه المقترحات بعين الاعتبار والتنفيذ.

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