الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في جباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا، بعد ساعات قليلة من المجزرة التي وقعت أمس، وراح ضحيتها مئات الشهداء، وجاء ذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها.

وقالت الصحة الفلسطينية: “إن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم”.

وأشار الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أن الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي حاليًا؛ إذ تم نقل الجرحى.