براعم المغرب تتصدر قائمة المرشحون لأفضل لاعب صاعد فى أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قائمة أفضل 10 لاعبين صاعدين مرشحين لجائزة افضل لاعب صاعد في قارة أفريقيا لعام 2023.

ومن المفترض أن يقيم "الكاف"، حفل ضخم فى 11 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، يتم فيه تسليم جوائز العام .

وأعلن كاف عن قائمة تضم 10 مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا، والتى جاءت كالتالى:

- المغربي عبد الصمد الزلزولي، نجم ريال بيتيس الإسباني، وقائد المنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

- المغربى بلال الخنوس، نجم جينك البلجيكي، شارك مع المنتخب في كأس العالم 2022 بقطر.

- السنغالى لامين كمارا.

- السنغالى بابا ديالو.

- السنغالى بابي ديوب .

- السنغالى آمارا ضيوف.

- النيجيري جيفت أوربان.

- الغاني إرنست نيوماه .

- البوركيني دانجو أوتارا .

- البوركيني سليماني آليو.

