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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دعوى أمام الجنائية الدولية في "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال العدوان على غزة

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
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أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان: "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

وفي إحصائية غير نهائية، أعلن عن ارتقاء 35 صحفيا خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

مراسلون بلا حدود الجنائية الدولية جرائم حرب عدوان الاحتلال قطاع غزة