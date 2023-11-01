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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التنظيم والإدارة يتيح نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بالنقل النهري

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري.

الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية