القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع وسقوط خادمة نهبت شقة بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع الأول كما تم ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالجمالية.

وكانت البداية، عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد من الأدوات والمعدات) من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بإرتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بأحد محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية وعرضها مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمواجهتها إعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بذات العقار محل سكن المتهمة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



